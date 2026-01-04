توقف الرحلات الجوية في اليونان جراء انقطاع الاتصالات اللاسلكية

تقرر تعليق حركة الطيران في جميع أنحاء اليونان اليوم الأحد ‌بعد أن أدت أعطال في الترددات اللاسلكية إلى شلل منظومة الاتصالات الجوية، مما تسبب في تقطع السبل بآلاف المسافرين وتوقف عمليات المطارات.

ولم تتضح بعد أسباب الاضطراب الذي بدأ فجر اليوم الأحد واحتدم أثره بسرعة.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن بعض الرحلات الجوية التي تحلق عبر المجال الجوي اليوناني وفي المنطقة لا تزال سارية، لكن قيودا فرضت على عمليات المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة.

تعطلت عشرات ​الرحلات الجوية. وقال رئيس رابطة ​مراقبي الحركة الجوية اليونانية ​لمحطة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية (إي.آر.تي) "‌لسبب ما، ‌انقطعت جميع الترددات فجأة.. لم نتمكن من التواصل مع الطائرات في الجو".

وأضاف "لم يتم إبلاغنا بسبب هذه المشكلة... من ​المؤكد ​أن المعدات التي لدينا قديمة للغاية. أبلغنا عن هذا الأمر عدة مرات من قبل".

وقال ‍مسؤول في وزارة النقل إن بعض الطائرات المتجهة شمالا وشرقا سمح لها بالإقلاع. وأضاف المسؤول أن أكثر من 75 رحلة جوية تأجلت.