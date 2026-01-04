إيرباص تؤكد تسليم 790 طائرة قبل إعلان نتائج 2025

أكدت شركة إيرباص أنها ستصدر بياناتها التجارية المدققة لنهاية عام 2025، في 12 يناير الجاري، في إشارة واضحة إلى ثقتها بهدفها المُعدّل مؤخراً لتسليم نحو 790 طائرة.

وأصدرت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات هذا البيان، عبر البريد الإلكتروني، عقب تقارير أفادت بتسليمها ما لا يقل عن 782 طائرة في عام 2025.

وقالت مصادر في القطاع، إن مثل هذا البيان الرسمي بشأن الجدول الزمني، كان سيُغطي أي تغيير في التوقعات، نظراً لحساسية بيانات التسليم في السوق.

وكانت شركة سيريم، المتخصصة في بيانات الطائرات، قد قدّرت سابقاً أن إيرباص سلّمت 782 طائرة في عام 2025، بينما توقع بعض المحللين تسليم أكثر من 785 طائرة. وقال روب موريس محلل شؤون الطائرات، إنه من المحتمل أن تجد إيرباص عدداً أكبر من عمليات التسليم، مقارنةً بإجمالي سيريم، بمجرد الانتهاء من الإجراءات الورقية.

وكانت إيرباص قد خفّضت الشهر الماضي هدفها السنوي لتسليم الطائرات من «نحو 820» طائرة، إلى «نحو 790» طائرة، بعد خلل في ألواح جسم الطائرة. لم تحقق الشركة الفرنسية هدفها العددي لعام 2024، لكنها ادّعت الفوز، استناداً إلى صياغة الاتفاق، ويقول المحللون إنها قد تمنح نفسها هامشاً مماثلاً لعام 2025.

ولا تزال الشركة أكبر مصنّع للطائرات في العالم، متقدمةً على بوينغ، استناداً إلى معدلات الإنتاج والتسليم الأخيرة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتخلف عن منافستها الأمريكية الصاعدة في عدد الطلبات الجديدة.