طن الألمنيوم يتخطى 3000 دولار

وأدى فرض الصين سقفاً للقدرة الإنتاجية للمصاهر، والقيود على الإنتاج في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء إلى تناقص المخزونات العالمية، بينما يستمر الطلب القوي من قطاعي البناء والطاقة المتجددة.
واستأنفت أسعار النحاس أيضاً مكاسبها الجمعة، بعدما سجلت أكبر ارتفاع سنوي منذ 2009 بدعم من شح الإمدادات، فيما قفزت أسعار النيكل بعد تعليق «بي تي فالي إندونيسيا» أعمال التعدين عقب تأخر السلطات في الموافقة على خطة عمل للشركة.
وحقق سعر النحاس سلسلة من أعلى المستويات على الإطلاق خلال موجة الارتفاع في نهاية العام، ليصبح الأفضل أداءً بين المعادن الصناعية الستة المتداولة في بورصة لندن للمعادن.
وقد تعرضت المناجم في إندونيسيا، وتشيلي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية لحوادث خلال 2025، في حين أن المخاوف من الرسوم الجمركية دفعت التجار إلى تكثيف الشحنات المصدرة إلى الولايات المتحدة.