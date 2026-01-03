طن الألمنيوم يتخطى 3000 دولار

لامست أسعار الألمنيوم 3000 دولار للطن للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعومة بتوقعات شح الإمدادات وزيادة الطلب. جاء الدعم من قرار الصين بفرض سقف إنتاجي للمسابك عند 45 مليون طن، ما قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات. كما سجلت الأسعار مكاسب متتالية في بورصة لندن للمعادن.

وارتفعت أسعار الألمنيوم متجاوزة مستوى 3000 دولار للطن لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدعم من توقعات شح الإمدادات، والرهانات على الطلب على المدى الطويل، لتنضم إلى المعادن الأساسية الأخرى في تحقيق مستويات قياسية في الآونة الأخيرة.

وأدى فرض الصين سقفاً للقدرة الإنتاجية للمصاهر، والقيود على الإنتاج في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء إلى تناقص المخزونات العالمية، بينما يستمر الطلب القوي من قطاعي البناء والطاقة المتجددة.

واستأنفت أسعار النحاس أيضاً مكاسبها الجمعة، بعدما سجلت أكبر ارتفاع سنوي منذ 2009 بدعم من شح الإمدادات، فيما قفزت أسعار النيكل بعد تعليق «بي تي فالي إندونيسيا» أعمال التعدين عقب تأخر السلطات في الموافقة على خطة عمل للشركة.

وحقق سعر النحاس سلسلة من أعلى المستويات على الإطلاق خلال موجة الارتفاع في نهاية العام، ليصبح الأفضل أداءً بين المعادن الصناعية الستة المتداولة في بورصة لندن للمعادن.

وقد تعرضت المناجم في إندونيسيا، وتشيلي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية لحوادث خلال 2025، في حين أن المخاوف من الرسوم الجمركية دفعت التجار إلى تكثيف الشحنات المصدرة إلى الولايات المتحدة.