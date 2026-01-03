«أوبك+» تتجه إلى إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع الغد

من المرجح أن تحافظ دول تحالف «أوبك+» على إنتاج النفط عند مستواه الحالي خلال اجتماعها الغد، بعدما اتفقت في نوفمبر على تعليق زيادات الإنتاج خلال شهور يناير وفبراير ومارس، بحسب تقرير.

ووفقاً لما نقلته «رويترز» عن مصادر، سوف يستمر التحالف في العمل بالسياسة النفطية الراهنة، دون حدوث أي تعديلات في حصص الإنتاج.

وقد رفعت الدول الثماني: السعودية، والإمارات، وروسيا، وكازاخستان، والكويت، والعراق، والجزائر، وعُمان أهداف إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون برميل يومياً للفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025، أي ما يعادل نحو 3 % من الطلب العالمي على النفط.

ويأتي اجتماع الغد لأعضاء تحالف «أوبك+» الثمانية، الذين ينتجون نحو نصف نفط العالم، بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18 % في عام 2025، وهو أعمق انخفاض لها منذ عام 2020، وسط مخاوف متزايدة من فائض المعروض.