بورصة لندن تتخطى للمرة الأولى عتبة 10 آلاف نقطة

تخطّت بورصة لندن للمرّة الأولى الجمعة عتبة 10 آلاف نقطة التي كانت تنحو إليها منذ عدّة أسابيع، بعيد افتتاح أولى جلسات السنة عقب المكاسب المسجّلة في 2025.

وتقدّم مؤشّر فوتسي 100 (FTSE 100) وهو أبرز المؤشّرات اللندنية الجمعة بنسبة 0,95 % إلى 10025,56 نقطة حوالى الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش بدفع خصوصا من ارتفاع أسعار المعادن. وقد شهد المؤشّر العام الماضي ارتفاعا بنسبة 21 % هو الأعلى له منذ 2009.

وكانت شركة "فريسنيلو" المكسيكية لإنتاج الذهب والفضّة المدرجة في بورصة لندن من بين الشركات التي شهدت أسهمها أعلى ارتفاع الجمعة.

وقال المحلّل داني هيوسن لدى "ايه جي بيل" قبل الجلسة الختامية لعام 2025 إن "الأسواق الأوروبية حقّقت أداء سنويا متينا"، مشيرا إلى أن المستثمرين حاولوا تنويع محفظاتهم "في وجه الضغوطات على الدولار الأميركي والاضطرابات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بفقاعة الذكاء الاصطناعي".