16.75 مليار دولار مبيعات التسوق عبر الإنترنت بكوريا خلال نوفمبر

قفزت مبيعات التسوق عبر الإنترنت في جمهورية كوريا بنسبة 6.8% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي لتسجل رقما قياسيا، مدفوعة بالطلب القوي على الخدمات المتعلقة بالأغذية، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، من وزارة البيانات والإحصاء الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت بلغت 24.15 تريليون وون (16.75 مليار دولار أمريكي) خلال نوفمبر، بزيادة 1.53 تريليون وون عن العام السابق، وفقا لبيانات الوزارة، التي أشارت إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2017، عندما بدأت في تجميع البيانات.

وارتفعت مبيعات خدمات الأغذية، والأغذية والمشروبات، بنسبة 13.7% على أساس سنوي في نوفمبر، كما ارتفع الإنفاق على خدمات السفر والنقل بنسبة 8.5% على أساس سنوي، فيما انخفضت المبيعات عبر الإنترنت للأجهزة المنزلية والإلكترونيات بنسبة 4.9%

كما ارتفعت المشتريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18.59 تريليون وون، مسجلة أيضا رقما قياسيا جديدا.