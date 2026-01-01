المليارديرات يضيفون 2 تريليون دولار إلى ثرواتهم في 2025

أضاف أغنى 500 شخص في العالم رقماً قياسياً بأكثر من 2 تريليون دولار إلى ثرواتهم خلال عام 2025، حسب تقرير فروبس.

واستحوذ ثمانية مليارديرات فقط على ربع هذه المكاسب، يتصدرهم إيلون ماسك، جيف بيزوس، لاري إليسون، ولاري بيدج، ارتفعت ثرواتهم الجماعية إلى 11.9 تريليون دولار، مدعومة بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وانتعاش أسواق الأسهم والمعادن.

وتقدر فوربس أن عدد المليارديرات قد ارتفع إلى 2000 ملياردير في عام 2017، وأن العدد زاد بحلول 2025 إلي 3,028 من رواد الأعمال والمستثمرين والورثة يشكلون قائمة هذا العام، بزيادة قدرها 247 شخصاً مقارنة بالعام الماضي 2024.

ولم يعودوا أكثر عدداً فحسب، بل أكثر ثراء من أي وقت مضى، إذ تبلغ ثرواتهم الإجمالية 16.1 تريليون دولار، بزيادة تقارب 2 تريليون دولار عن عام 2024.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة برقم قياسي بلغ 902 ملياردير، تليها الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) بـ 516 مليارديراً، ثم الهند بـ 205 مليارديرات.

جيل جديد

وحسب بيانات النسخة الحادية عشرة من تقرير UBS Billionaire Ambitions، فإن عام 2025 أضاف 196 مليارديراً عصامياً نحو 386.5 مليار دولار إلى الثروة العالمية، لترتفع إلى مستوى قياسي بلغ 15.8 تريليون دولار، وهو ثاني أعلى زيادة سنوية في تاريخ التقرير.

وارتفع عدد المليارديرات بنسبة 8.8% من 2,682 إلى ما يقارب 3,000. وعلى عكس الطفرة التي قادتها الأصول بعد الجائحة في 2021، جاء هذا النمو مدفوعاً بإنشاء أعمال جريئة ونجاحات ريادية في مجالات مثل البرمجيات التسويقية، علم الوراثة، الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية، مع قيادة المليارديرات في الولايات المتحدة وآسيا-المحيط الهادئ لهذا التوجه.

وتشير بيانات التقرير إلي أن ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا ارتفعت بنسبة 23.8%. وفقدان الصناعة الأوروبية الفاخرة زخمها لصالح العلامات الصينية، لكنه ظل الأكبر بقيمة 3.1 تريليونات دولار.

كما ذكر التقرير أن ثروة قطاع الخدمات المالية ارتفعت بنسبة 17% إلى 2.3 تريليون دولار، مدفوعة بالأسواق القوية وانتعاش العملات المشفرة، حيث شكّل المليارديرات العصاميون 80% من إجمالي الثروة.

تسارع الميراث

في 2025، ورث 91 وريثاً (64 رجلاً و27 امرأة) رقماً قياسياً بلغ 297.8 مليار دولار، بزيادة 36% عن 2024 رغم انخفاض عدد الورثة. وارتفع عدد المليارديرات متعددي الأجيال إلى 860 يديرون أصولاً بقيمة 4.7 تريليونات دولار، مقارنة بـ805 مليارديرات بـ4.2 تريليونات دولار في 2024، وفق تقرير UBS الصادر فى 4ديسمبر 2025، وارتفع عدد المليارديرات من الجيل الثاني بنسبة 4.6%، فيما اتفع عدد المليارديرات من الجيل الثالث بنسبة 12.3%، وزاد عدد المليارديرات من الجيل الرابع وما بعده بنسبة 10%.

النساء والثروة

ارتفعت الثروة المتوسطة للنساء المليارديرات بنسبة 8.4% إلى 5.2 مليارات دولار، وهو أكثر من ضعف معدل نمو الرجال (3.2% إلى 5.4 مليارات دولار). ورغم أن عدد النساء المليارديرات بلغ 374 مقابل 2,545 رجلاً، فإن النساء تفوقن على الرجال في تراكم الثروة لأربع سنوات متتالية.

قائمة الرابحين

ارتفعت ثروة إيلون ماسك إلى 749 مليار دولار بحلول منتصف ديسمبر 2025، بعد أن أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير العمل بخيارات أسهم شركة تسلا التي تبلغ قيمتها 139 مليار دولار، والتي كانت قد أُبطلت العام الماضي، فيما حقق لاري إليسون زيادة في ثروته بلغت 57.7 مليار دولار، لترتفع إلى 249.8 مليار دولار، أما المليارديرة الأسترالية جينا راينهارت فقد تضاعفت ثروتها تقريباً من 12.6 مليار دولار إلى 37.7 مليار دولار بفضل محفظتها في المعادن النادرة.

أبرز من خسروا

في المقابل، تكبد بعض المليارديرات خسائر، من بينهم الملياردير الفلبيني مانويل فيلار الذي فقد 12.6 مليار دولار، لتتراجع ثروته إلى 10 مليارات دولار بعد هبوط أسهم شركته العقارية Golden MV Holdings Inc بنسبة 80% عقب تعليق تداول دام ستة أشهر.