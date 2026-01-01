العملات المشفرة تسقط في فخ «التفاؤل المفرط»

شهدت أسواق العملات المشفرة خلال 2025 عاماً متقلباً بامتياز، اتسم بصعود قوي في فترات واسعة من العام، قبل أن تنتهي السنة على نغمة تصحيح حادة بددت المكاسب المسجلة، خصوصاً في الشهور الأخيرة.

نجحت العملات المشفرة الرئيسية الكبرى خلال العام في تسجيل مستويات قياسية قوية، مدفوعة بتدفقات سيولة مرتفعة، وتنامي شهية المخاطرة، إلى جانب تحسن البيئة التنظيمية نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن هذه المكاسب لم تصمد حتى نهاية العام مع دخول السوق في موجة جني أرباح واسعة.

أنهت البيتكوين العام 2025 عند مستوى 87.600 دولار تقريباً، منخفضة من 92382 دولاراً في نهاية 2024، بخسائر سنوية بلغت 6.828 دولارات، ما يعادل تراجعاً بأكثر من 5%، رغم تسجيلها قمماً تاريخية خلال العام.

وتجاوزت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية مستوى 126 ألف دولار بحلول السادس من أكتوبر، قبل أن تتراجع بشكل حاد من تلك الذروة لاحقاً، كما تراجعت الإيثريوم بأكثر من 11% خلال العام، نزولاً من مستوى 3355 دولاراً بنهاية 2024 إلى 2970 دولاراً تقريباً بنهاية 2025.

أما سولانا فقد تكبدت خسائر ملحوظة، بعدما تراجعت من 191 دولاراً إلى 124.66 دولاراً، بخسائر سنوية بأكثر من 35%، في ظل تراجع شهية المخاطرة تجاه العملات البديلة عالية التقلب.

وسجلت دوجكوين أحد أسوأ أداءات العام، إذ هبطت من 0.32 دولار إلى 0.1174 دولار، بخسائر حادة بلغت 63.3%، فيما تراجع الريبل من 2.30 دولار إلى 1.83 دولار، مسجلاً انخفاضاً سنوياً نسبته 20.4%.

وكانت الأسواق تراهن على مزيد من القوة لسوق العملات المشفرة مع وجود الرئيس دونالد ترامب في سدة الحكم في الولايات المتحدة، في ظل مواقفه الداعمة للكريبتو، وتخفيف القيود التنظيمية، وهو ما عزز التفاؤل خلال فترات من العام، إلا أن الواقع السوقي خالف تلك الرهانات بحلول نهاية 2025، حيث أدت عمليات جني الأرباح، وعودة المخاوف المرتبطة بالتقييمات المرتفعة وتقلبات السيولة، إلى تبديد جانب كبير من المكاسب المسجلة، لتنهي العملات المشفرة العام بأداء يخالف التوقعات، عكس حالة الاضطراب وعدم اليقين، التي خيمت على السوق العالمية.

وبحلول نهاية العام بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.05 تريليونات دولار، وتستحوذ القيمة السوقية لعملة البيتكوين على 1.75 تريليون دولار، ما يمثل هيمنة للبيتكوين بنسبة 57.34% على سوق الكريبتو.

في المقابل تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة 311 مليار دولار بحلول نهاية العام، وتستحوذ على 10.21% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة.