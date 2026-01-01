مستويات تاريخية للذهب والفضة بنهاية 2025

سجلت معظم أسعار المعادن مستويات قياسية جديدة خلال العام 2025، بقيادة الفضية، التي سجلت أحد أكبر المكاسب بالأسواق بارتفاع سنوي بنحو 150%، بما يشكل أفضل أداء منذ العام 1979، عند مستويات فوق الـ 70 دولاراً للأونصة، بدعم من الطلب الصناعي المتزايد.

تفوق المعدن الأبيض على الذهب في 2025 من حيث نسبة المكاسب المسجلة، وبدعم من زيادة الطلب في الهند، وكذلك الاضطرابات التي شهدتها الأسواق جراء الرسوم الأمريكية.

وكانت الفضة - خلال تعاملات ديسمبر- قد تفوقت على شركتي أبل وإنفيديا لفترات وجيزة، من حيث القيمة السوقية، بعدما وصلت إلى 80 دولاراً للأونصة، قبل أن تنهي العام في المركز الرابع ضمن قائمة أكبر الأصول في العالم، وفق بيانات companiesmarketcap، فيما ينفرد الذهب بالصدارة بقيمة سوقية 30.120 تريليون دولار.

سجل الذهب مكاسب سنوية هي الأكبر منذ العام 1979، وصولاً إلى مستويات فوق الـ 4339 دولاراً للأونصة بحلول نهاية تعاملات 2025، وبنسبة ارتفاع 64% تقريباً، بمكاسب سنوية ثالثة على التوالي.

دفعت ارتفاعات الذهب مجموعة من العوامل المتزامنة، من بينها تداعيات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فضلاً عن التأثيرات المتصاعدة لحرب الرسوم الجمركية، التي أطلقها الرئيس ترامب خلال العام، علاوة على الطلب المتزايد من قبل البنوك المركزية، وصناديق المؤشرات المتداولة.