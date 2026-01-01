النفط.. خسائر للعام الثالث على التوالي

سجلت أسعار النفط خسارة سنوية جديدة -هي الثالثة على التوالي- وأكبر انخفاض منذ العام 2020، وأطول سلسلة خسائر سنوية.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت من مستوى 74.64 دولاراً للبرميل في نهاية 2024 إلى 60.85 دولاراً للبرميل بنهاية 2025، بخسارة 13.79 دولاراً للبرميل أو 18.5%.

كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 20% - وفق حسابات «البيان» - من مستوى 71.72 دولاراً للبرميل بنهاية 2024 مسجلة 57.42 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات الجلسة الأخيرة في 2025، بخسارة 14.3 دولاراً للبرميل.

تأتي تلك التراجعات مع توقعات وجود فائض في المعروض سيطرت على أسواق الطاقة خلال العام، وبعد زيادة إنتاج أوبك+.

وبدأت أسواق النفط عام 2025 بقوة، عقب فرض الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات أكثر تشدداً على روسيا في ختام ولايته، ما أدى إلى تعطل الإمدادات المتجهة إلى الصين والهند، وهما من أكبر المشترين، بحسب رويترز.

وازداد التوتر مع احتدام الحرب في أوكرانيا، بعدما تسببت طائرات مسيّرة، أطلقتها كييف في إلحاق أضرار بالبنية التحتية للطاقة في روسيا، وتعطيل صادرات كازاخستان من النفط، كما هدد الصراع الذي استمر 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

وتصاعدت المخاطر الجيوسياسية أيضاً مع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية، وتهديده بتوجيه ضربة أخرى لإيران،

غير أن الأسعار عادت إلى التراجع، بعدما سرع تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاءها، وتيرة زيادة إنتاجه خلال العام، إلى جانب تنامي المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية في نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وقرر التحالف تعليق زيادة إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، بعد أن ضخ نحو 2.9 مليون برميل يومياً في السوق منذ أبريل، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لأوبك+ في الرابع من يناير.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز المعروض حجم الطلب خلال العام المقبل، بفارق يتراوح بين 3.84 ملايين برميل يومياً، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ونحو مليوني برميل يومياً، بحسب تقديرات غولدمان ساكس.