البنوك الأمريكية تقترض مبلغاً قياسياً من «الفيدرالي» عبر عمليات الريبو

اقترضت بنوك ومؤسسات مالية سيولة نقدية قياسية من تسهيل إعادة الشراء (الريبو) الدائم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الأربعاء، في ظل إدارة احتياجات السيولة خلال آخر يوم تداول في عام 2025.

وبلغ إجمالي الاقتراض من البنك 74.6 مليار دولار، مقابل ضمانات شملت 31.5 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية و43.1 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، متجاوزاً الذروة السابقة البالغة 50.35 مليار دولار والمسجلة في 31 أكتوبر، الذي صادف نهاية ربع سنوي.

وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بحجم احتياجات السيولة في التواريخ المالية الحساسة، فإن مستويات الاقتراض المسجلة حتى الآن جاءت متوافقة مع بعض تقديرات الأسواق.

ومن المقرر أن ينفذ الفيدرالي في نيويورك عملية إعادة شراء ثانية في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب عملية معاكسة لامتصاص السيولة عبر آلية إعادة الشراء العكسي.

وعادةً ما تشهد نهاية العام ارتفاعاً في الطلب على السيولة لدى بعض المؤسسات المالية، مع تراجع نشاط الإقراض لأسباب متعددة، غير أن التوقعات تشير إلى أن أي زيادة مؤقتة في الاقتراض ستتلاشى خلال الأيام المقبلة مع عودة ظروف التداول إلى طبيعتها.