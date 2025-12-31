ارتفاع سهم «ترامب ميديا» 4.9% بعد إعلان توزيع رموز رقمية على المساهمين

ارتفع سهم «ترامب ميديا آند تكنولوجي» خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة أنها ستوزع رموزاً رقمية على مساهميها بالتعاون مع منصة العملات المشفرة «كريبتو دوت كوم».

وصعد السهم المدرج في «ناسداك» بنسبة 4.9% إلى 13.14 دولاراً، رغم أنه يتجه لتسجيل خسائر بنسبة 62% خلال 2025.

وقالت الشركة في بيان إن كل مساهم سيحصل على رمز رقمي واحد مقابل كل سهم يملكه في الشركة، مع مكافآت متنوعة لحاملي هذه الرموز بشكل دوري خلال العام المقبل.

ورغم أن الشركة لم تحدد بعد آلية وموعد توزيع هذه الرموز على المساهمين، إلا أنها أشارت إلى نيتها الكشف عن تفاصيل إضافية في العام الجديد.