7.1 % ارتفاع تجارة الخدمات في الصين

ارتفعت تجارة الخدمات في الصين خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 7.1% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي الواردات والصادرات ما يقرب من نحو 1.02 تريليون دولار، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيانات وزارة التجارة توضيحها أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 13.4% لتصل إلى ما يقرب من 3.2 تريليون يوان خلال هذه الفترة، وزادت الواردات بنسبة 2.5% لتصل إلى أكثر من 4 تريليونات يوان.

يذكر أن العجز في تجارة الخدمات انخفض بمقدار 279.63 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وشهدت التجارة في الخدمات نمواً مستمراً، مع بلوغ إجمالي الواردات والصادرات نحو 2.73 تريليون يوان، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي.