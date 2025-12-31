ارتفاع جماعي لأسعار العملات المشفرة

شهدت أسعار العملات الرقمية المشفرة ارتفاعاً جماعياً، خلال تعاملات أمس.وصعدت «بتكوين» بنسبة 0.92% عند 87945.99 دولاراً، لتستحوذ على نحو 58.9% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وأضافت «إيثيريوم»، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.64% عند 2976.77 دولاراً، فيما زادت «الريبل» نحو 0.7% عند 1.8639 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.97 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 98.65 مليار دولار.

في غضون ذلك، كشفت شركة «إس تي إس ديجيتال»، المتخصصة في تداول مشتقات الأصول الرقمية، أن المؤسسات المالية بدأت في تطبيق استراتيجيات تداول الخيارات، التي أثبتت نجاحها مع عملة «بتكوين» على العملات الرقمية البديلة، بهدف التحوط من تقلبات الأسعار.

وعلى الرغم من أن قيمة الأصول قد شهدت تقلبات في عام 2025 إلا أن ملكية العملات المشفرة تشهد ارتفاعاً مطرداً في جميع أنحاء أوروبا.

ووفقاً لمسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، امتلك 9% من البالغين في منطقة اليورو أصولاً مشفرة في عام 2024.

ومن بين دول منطقة اليورو العشرين تتراوح نسبة الملكية من 6% في هولندا وألمانيا إلى 15% في سلوفينيا.

في الوقت نفسه تأتي اليونان في المرتبة التالية بعد سلوفينيا، ثم أيرلندا وكرواتيا وقبرص وليتوانيا والنمسا، التي تتشارك المركز التالي.

وعلى مستوى منطقة اليورو ارتفعت نسبة الامتلاك من 4% في عام 2022 إلى 9% في عام 2024، بينما سجلت اليونان وليتوانيا أكبر قفزات، حيث ارتفعت كل منهما بنسبة 10 نقاط مئوية، كما شهدت قبرص وبلجيكا وأيرلندا والنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا والبرتغال وإيطاليا زيادات بلغت 7 نقاط أو أكثر.