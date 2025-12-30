ارتفاع الناتج الصناعي في كوريا خلال نوفمبر

ارتفع الناتج الصناعي لجمهورية كوريا بنسبة 0.9% على أساس شهري خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وذلك بفضل الإنتاج القوي لأشباه الموصلات، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.3% بأسرع وتيرة لها خلال 21 شهرا، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الناتج الصناعي شهد تقلبات خلال الأشهر الأخيرة حيث انخفض بنسبة 0.3% في أغسطس، وارتفع بنسبة 1.3% في سبتمبر وتراجع بنسبة 2.7% في أكتوبر.

وارتفع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد، بنسبة 0.6% على أساس شهري في الشهر الماضي، إذ قفز إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 7.5%.

وانخفضت مبيعات التجزئة وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 3.3% خلال الفترة المذكورة، ويمثل هذا أكبر تراجع منذ فبراير عام 2024 عندما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.1% على أساس شهري.

ويعزي التراجع إلى حد كبير لانخفاض مبيعات المواد الغذائية والملابس، مما يعكس تلاشي تأثير عطلة تشوسوك الطويلة التي جاءت في أوائل أكتوبر.