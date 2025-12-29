أسهم التكنولوجيا تعكر صفو المستثمرين في «وول ستريت»

شهدت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» انخفاضاً جماعياً، مع تخلي أسهم التكنولوجيا ⁠ذات الثقل عن بعض المكاسب التي حققتها الأسبوع ⁠الماضي، والتي دفعت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات ​مرتفعة جديدة في تداولات سابقة. وتراجع مؤشر «ستاندرد ​آند بورز 500» اليوم بنسبة 0.47%، وانخفض مؤشر «داو ​جونز» الصناعي بنسبة 0.53%، ونزل مؤشر «ناسداك» ‍المجمع بنسبة 0.70%.

في المقابل، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً ⁠قياسياً بقيادة الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الميلاد. وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.10%، وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.09%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.05%، فيما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» هامشياً بنسبة 0.04%.

وقدم قطاعا التكنولوجيا ​والرعاية الصحية دعماً للسوق الأوسع، لكن أسهم ​شركات قطاع الدفاع والفضاء ​انخفضت 1.3% بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ‌الأحد، ‌إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير ⁠زيلينسكي «قريبان جداً» من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسينصب ​الاهتمام خلال ​أسبوع اختصرته العطلات على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأحدث، المقرر صدوره الثلاثاء. وخفض البنك المركزي الأمريكي ‍أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار إلى خفض إضافي واحد فقط العام المقبل. لكن المشاركين في السوق يراهنون على خفضين إضافيين على الأقل.

كما يتوقعون أن يميل رئيس ‍مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل إلى تيسير السياسة النقدية.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على انخفاض بنسبة 0.44 %، بعد مكاسب استمرت جلستين متأثراً بتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الذي اقتفى ‌أثر الأداء الضعيف لـ «وول ستريت» نهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى تداول بعض الأسهم الكبرى دون الحق في توزيعات أرباح، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1 %.

وتراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بثقل ⁠كبير، إذ خسر سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 2.3 %، و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.29 %. وانخفض سهم شركة «دايكن» لصناعة أنظمة تكييف الهواء بنسبة 2.02 %.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في «توكاي ​طوكيو إنتليجنس لابراتوري»، إن مؤشر «نيكاي» تراجع مع تداول بعض ​الأسهم الكبرى التي عادة ما توزع ​أرباحاً مرتفعة دون الحق في التوزيعات.