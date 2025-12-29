الصين تخفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات ابتداءً من 2026

أعلنت الصين عن تعديلات جمركية على بعض المنتجات ابتداءً من العام المقبل، تشمل خفض رسوم الاستيراد على سلع أساسية مثل المسحوق الأسود المعاد تدويره المستخدم في بطاريات الليثيوم أيون.

وقالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، في بيان، إن القرار يشمل واردات المنتجات الطبية، بما في ذلك الأوعية الدموية الاصطناعية وأجهزة التشخيص لبعض الأمراض المعدية.

وأوضحت اللجنة أن 935 منتجاً ستُطبّق عليها معدلات رسوم جمركية مؤقتة تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية المطبقة على جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وتشير الخطوة الأخيرة إلى توجه الصين للاعتماد على أدوات جمركية انتقائية لدعم الطلب المحلي وتحفيز النشاط الصناعي والتقني خلال المرحلة المقبلة.