وظيفة شاغرة مقابل أكثر من نصف مليون دولار سنوياً

أعلنت «أوبن إيه آي» عن وظيفة جديدة تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأشار الرئيس التنفيذي سام ألتمان إلى أنها ستكون مرهقة وخاصة مع التحسينات المتسارعة للنماذج الجديدة.

وقال «ألتمان» في منشور عبر منصة «إكس»، إن من سيتولى دور «رئيس الاستعداد» سيجد نفسه في عمق التحدي مع الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هذا الدور يُعد محورياً في الوقت الحالي مع تزايد قدرات النماذج.

ويبلغ راتب الوظيفة 555 ألف دولار سنوياً إضافة إلى حصص في أسهم الشركة، وتشمل مسؤولياتها تطوير أطر للسلامة وتقييم المخاطر وبناء سياسات وقائية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال.

وأضاف «ألتمان»: الدور الجديد يتضمن دعم أنظمة الدفاع السيبراني ومنع الأطراف الخبيثة من استغلال التكنولوجيا بشكل سلبي، فضلاً عن ضمان سلامة الأنظمة التي يمكنها تحسين قدراتها ذاتياً.

وذلك بعدما أعلنت «أوبن إيه آي» في أكتوبر أنها تعمل مع متخصصين في الصحة النفسية لتحسين كيفية تفاعل «شات جي بي تي» مع المستخدمين، مؤكدة أن مهمتها الأساسية هي تطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية.