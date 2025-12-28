عاصفة شتوية تجتاح أجزاء من الولايات المتحدة وتعرقل حركة السفر

تجتاح عاصفة شتوية قوية المناطق الشرقية لولايات السهول الجنوبية الأمريكية، اليوم الأحد، مدفوعة بما يصفه خبراء الأرصاد بأنه إعصار شديد، مطلقاً موجات متتابعة من الثلوج والجليد والأمطار والظروف الجوية القاسية المتوقع أن تؤثر على معظم أنحاء البلاد.

واجتاحت ثلوج ورياح متصاعدة القوة الغرب الأوسط الأعلى للولايات المتحدة، اليوم الأحد، حيث حذرت هيئة الأرصاد الوطنية من ظروف انعدام الرؤية وأحوال عواصف ثلجية محتملة قد تجعل السفر مستحيلاً في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتجاوز كميات الثلوج قدماً في بعض أجزاء البحيرات العظمى العليا، مع احتمال وصولها إلى قدمين (61 سنتيمتراً) على طول الساحل الجنوبي لبحيرة سوبيريور.