4.5 تريليونات دولار قيمة صفقات الدمج العالمية 2025 بقفزة قياسية 50%

ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم بوتيرة حادة في عام 2025، لتسجل ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من إبرام عدد قياسي من الصفقات الكبرى.

وكشفت بيانات من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أن القيمة الإجمالية للصفقات قفزت بنسبة 50% إلى 4.5 تريليونات دولار، ويعد هذا ثاني أعلى مستوى في سلسلة البيانات التي تمتد لأكثر من 40 عاماً.

وشهد عام 2025 إبرام عدد قياسي من الصفقات الكبرى بلغ 68 صفقة تتجاوز قيمة الواحدة منها 10 مليارات دولار لكل منها، ما أعاد تشكيل قطاعات متنوعة من الإعلام إلى الصناعة، حيث استغلت الشركات انتعاش الأسواق، وتوفر التمويل بسهولة، وتخفيف القيود التنظيمية الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن هذا الزخم أسهم في رفع رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى ما يُقدّر بـ 135 مليار دولار، بزيادة بلغت 9% على أساس سنوي.

وجاء أكثر من نصف رسوم هذه الصفقات من الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة الصفقات مع الشركات الأمريكية 2.3 تريليون دولار، ويعد هذا أعلى مستوى منذ عام 1998.