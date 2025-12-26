الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو 6 أشهر

يتجه الدولار لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو الماضي، في وقت تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة مع تحول أنظار المتعاملين إلى بيانات اقتصادية مهمة من المقرر صدورها مطلع الشهر المقبل.

ومع هدوء التداولات هذا الأسبوع بسبب العطلات وإغلاق الأسواق في المملكة المتحدة يوم الجمعة، انصب اهتمام المستثمرين بشكل كبير على التقارير الاقتصادية الأمريكية المهمة المتوقعة في الأسابيع الأولى من يناير.

ويعوّل المستثمرون على هذه البيانات في تشكيل توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي خلال عام 2026.

وانخفض مؤشر «بلومبيرغ» للدولار - الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الأخرى - بنحو 0.80% منذ بداية الأسبوع، وبنحو 8% هذا العام، وهو ما يعد أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.

أما مؤشر الدولار الذي تصدره بورصة «إنتركونتيننتال» فارتفع بنسبة 0.17% إلى 98 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.60%.