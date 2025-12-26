النفط يعمق خسائره ويتراجع بأكثر من 1.5%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، لتعمق انخفاضها مع اضطراب السوق في ظل تقييم المستثمرين للأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب ضعف حركة التداول بسبب عطلة الكريسماس في بعض الأسواق

. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 1.56% أو 97 سنتاً إلى 61.27 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.66% أو ما يعادل 97 سنتاً إلى 57.38 دولاراً للبرميل.

وتعرضت أسعار الذهب الأسود لضغوط بفعل ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.10% إلى 98 نقطة.

من ناحية أخرى، تميل الأسعار للتقلب في ظل ضعف حركة التداول؛ حيث أغلقت بعض البورصات العالمية أبوابها اليوم بمناسبة عطلة الكريسماس و«يوم الصناديق» أو «بوكسينج داي».