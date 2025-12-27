أسعار الذهب والفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات أمس، حيث سلكت أسواق المعادن اتجاهاً صعودياً جماعياً، على الرغم من الضعف المعتاد للتداولات في مثل هذا الوقت من العام. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير 2026 بنسبة 0.90% أو 40.70 دولاراً إلى 4543.50 دولاراً للأوقية، بعدما لامست 4561.60 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وزادت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2026 بنسبة 3.95% إلى 74.51 دولاراً للأوقية، بعدما لامست 75.84 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما زادت أسعار عقود البلاتين تسليم يناير بنسبة 7.55% إلى 2417.60 دولاراً، بعدما لامست 2476.20 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، في حين صعدت عقود البلاديوم تسليم مارس بنسبة 6.90% إلى 1931.50 دولاراً.

وشهد الذهب ارتفاعاً قوياً 2025 متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسبه السنوية منذ 1979، حيث زادت أسعاره 72% منذ بداية العام، في حين قفزت الفضة 158%. وارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم 165% و90% على التوالي منذ بداية العام نتيجة شح المعروض وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.