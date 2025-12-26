انخفاض أسعار العملات المشفرة.. و«بيتكوين» أقل من 87 ألف دولار



تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، مع استمرار تجنب المستثمرين للمخاطرة في ظل موجة التقلبات التي تمر بها سوق الأصول الرقمية.

وانخفض سعر «بيتكوين» بنسبة 1.17% إلى 86794.24 دولاراً، وتتجه العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.36%. وتراجعت «إيثريوم» بنسبة 1.47% إلى 2904.79 دولارات، وكذلك «إكس آر بي» بنسبة 2% إلى 1.83 دولار، فيما هبطت «دوجكوين» التابعة للملياردير إيلون ماسك بنسبة 4.27% إلى 12.15 سنتاً.

وعلى صعيد مجمل أداء السوق، تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل 2.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وتزامن الأداء السلبي للعملات المشفرة اليوم مع تصاعد تقلبات السوق قبيل استحقاق عقود آجلة للبيتكوين بقيمة 28 مليار دولار.

على صعيد آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة «سبيربنك»، في تصريحات لوكالة «تاس»، إن المصرف الأكبر في روسيا يدرس تقديم خدمات الإقراض المضمون بالعملات المشفرة، وإنه على استعداد للتعاون مع الجهات التنظيمية في تطوير بنية تحتية لهذه الخدمات.