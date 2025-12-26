أميركي يفوز بجائزة يانصيب بقيمة 1,8 مليار دولار





فاز أميركي من ولاية أرنساس بالجائزة الكبرى في سحب عيد الميلاد من يانصيب "باوربول" وقيمتها 1,81 مليار دولار، بحسب ما أعلنت إدارة اللعبة.

وهذه ثاني أكبر جائزة في تاريخ ألعاب الحظ في الولايات المتحدة.

وكانت الأرقام الفائزة: 4, 25, 31, 52، 59، والرقم الإضافي 19.

وبيعت الورقة الرابحة في ولاية أركنساس.

وسيتعين على الرابح أن يختار بين قبض القيمة نقدا بقيمة 834,9 مليون دولار، أو كاملة مقسطة على ثلاثين عاما.

وبلغت أكبر قيمة جائزة يانصيب في الولايات المتحدة مليارين و40 مليون دولار، ورُبحت في نوفمبر 2022 في كاليفورنيا.

وتبلغ فرصة الفوز بالجائزة الكبرى واحدا من 292 مليونا.