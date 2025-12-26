2.37 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 6 بنوك أمريكية

سجلت أكبر ستة بنوك أمريكية زيادة قوية في قيمتها السوقية خلال عام 2025، حيث أضافت نحو 600 مليار دولار مدفوعة بتوجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تخفيف القيود التنظيمية على القطاع، إلى جانب انتعاش نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل ملحوظ.

وقد ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لكل من «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» إلى نحو 2.37 تريليون دولار بنهاية تداولات الثلاثاء.

يقارن هذا النمو بنحو 1.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي وفق بيانات «إس آند بي غلوبال»، وتبرز هذه القفزة اتساع الفجوة الكبيرة بين البنوك الأمريكية ونظيراتها الأوروبية التي تعاني من بطء في النمو.

إذ لا تتجاوز القيمة السوقية المجمعة لأكبر ستة بنوك في القارة العجوز نحو تريليون دولار فقط، في امتداد لفارق جوهري ترسخ في الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008.

بعد أن أثقلت القواعد التنظيمية المشددة كاهل البنوك الأمريكية لسنوات طويلة، بدأت هذه المؤسسات تجني ثمار تراجع القيود التي كانت تحد سابقاً من جاذبية أسهمها للمستثمرين في الأسواق المالية.

حيث سمحت الجهات التنظيمية للبنوك بمستويات أعلى من الرفع المالي وإعادة هيكلة اختبارات الضغط السنوية، إضافة إلى إلغاء إرشادات الإقراض المرتبطة بالقروض عالية المخاطر لتعزيز قدرتها التنافسية.