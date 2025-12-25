الأسواق العالمية في عطلة رسمية احتفالاً بـ"عيد الميلاد"

تغلق الأسواق المالية الرئيسية حول العالم أبوابها، الخميس، احتفالاً بعيد الميلاد، ويشمل ذلك الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا.

ويأتي ذلك بعدما أغلقت الأسواق الأوروبية والأمريكية مبكراً، الأربعاء، علماً بأن الكثير من الأسواق الأوروبية ستظل مغلقة، الجمعة.

في المقابل، تستعد أسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي اعتباراً من يوم غد، وسط توقعات بعودة تدريجية لأحجام التداول مع اقتراب نهاية العام.

وتؤدي هذه العطلة عادة إلى انخفاض مستويات التداول وتقلبات محدودة في الأسعار، مع ترقب المستثمرين لعودة الزخم إلى الأسواق مع انقضاء موسم الأعياد وبداية عام مالي جديد.