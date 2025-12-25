اليوان الصيني يتجاوز 7 مقابل الدولار مع دعم البنك المركزي لصعود تدريجي





ارتفع اليوان الصيني متجاوزاً المستوى النفسي البالغ 7 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، وسط رهانات على أن البنك المركزي الصيني سيسمح بارتفاع تدريجي للعملة بهدف تعزيز ثقة الأسواق.

وسجل اليوان في التعاملات الخارجية مكاسب وصلت إلى 0.2% ليبلغ 6.9964 مقابل الدولار يوم الخميس. وجاء تحرك اليوان بعد أن عزز بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي للعملة إلى أقوى مستوى له منذ سبتمبر 2024.

يتجه اليوان لتحقيق أفضل أداء سنوي له مقابل الدولار منذ نحو خمس سنوات، مدعوماً بتراجع العملة الأمريكية، وتدفقات رؤوس الأموال الساعية للاستفادة من انتعاش سوق الأسهم الصينية، إلى جانب انحسار التوترات الجيوسياسية.



تجنب التقلبات

خلال الأشهر الماضية، قامت بكين بتوجيه اليوان للصعود تدريجياً عبر آلية السعر المرجعي اليومي، في مسعى للسماح بارتفاع العملة بطريقة محسوبة دون إثارة تقلبات في سوق الصرف الأجنبي.

قال وانغ تشينغ، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة «غولدن كريديت ريتينغ»: إن «اليوان تلقى دعماً من ضعف الدولار ومن التحويلات الموسمية للعملات الأجنبية التي يقوم بها المصدرون». وأضاف أن «الارتفاع المستدام لليوان سيساعد في تعزيز جاذبية أسواق رأس المال الصينية أمام المستثمرين الأجانب».

في التعاملات المحلية، ارتفعت العملة الصينية بنسبة 0.1% لتسجل 7.0067 مقابل الدولار اليوم الخميس.

اتجهت التدفقات نحو بيع الدولار، في حين جرى رصد بنوك صينية كبرى وهي تشتري الدولار بكثافة عند مستويات قريبة من 7.006، وفقاً لمتعاملين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح للتحدث علناً.

قال المتعاملون: إن السيولة في الأسواق الخارجية كانت ضعيفة بفعل تأثيرات العطلات. وتغلق أسواق هونغ كونغ يومي 25 و26 ديسمبر بمناسبة عطلة رسمية.

اليوان لا يزال مقوماً بأقل من قيمته

ورغم صعوده أمام الدولار، يرى كثيرون أن اليوان لا يزال مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية على أساس مرجح بالتجارة، لا سيما في ظل ترسخ الضغوط الانكماشية للأسعار في الصين.

وقال بنك «غولدمان ساكس»: إن العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها بنحو 25% إذا قورن بالأوضاع الاقتصادية الأساسية في الصين.

وقال تشاو بنغ شينغ، كبير الاستراتيجيين في بنك «أستراليا آند نيوزيلند بانكينغ غروب»: إن اليوان من المرجح أن يظل قوياً ضمن نطاق يتراوح بين 6.95 و7 مقابل الدولار خلال النصف الأول من العام المقبل.