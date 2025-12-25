«إنفيديا» تستحوذ على شركة ناشئة للرقائق مقابل 20 مليار دولار



وافقت شركة «إنفيديا» على الاستحواذ على شركة «جروك»، المتخصصة في تصميم رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، مقابل 20 مليار دولار في أكبر صفقة في تاريخها، وفقاً لتقرير لشبكة «سي إن بي سي» (CNBC).

قال أليكس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة «ديسربتيف»، في تصريح لـ«سي إن بي سي»: إن «الصفقة تمت بسرعة وتشمل جميع أصول الشركة باستثناء قسم الحوسبة السحابية». كانت «ديسربتيف» قادت جولة التمويل الأخيرة للشركة الناشئة في سبتمبر وضخت فيها نصف مليار دولار منذ تأسيسها عام 2016.

قالت «جروك» في بيان صحفي: إنها وقعت اتفاقية ترخيص غير حصرية مع «إنفيديا»، مشيرة إلى أن رئيسها التنفيذي جوناثان روس، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين سينضمون إلى «إنفيديا» للمساهمة في تطوير وتوسيع نطاق التقنية المرخصة.

لم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة، وأعلنت أنها ستواصل العمل كشركة مستقلة، وسيتولى سيمون إدواردز، منصب الرئيس التنفيذي.

تأسست «جروك» عام 2016 على يد مجموعة من المهندسين، من بينهم روس، وهو أحد مبتكري وحدة المعالجة (TPU) من «جوجل»، وهي رقاقة متخصصة تستخدمها بعض الشركات كبديل لوحدات معالجة الرسومات من «إنفيديا».

وستكون هذه الصفقة الأكبر في تاريخ «إنفيديا»، بعد استحواذها عام 2019 على شركة تصميم الرقائق الإسرائيلية «ميلانوكس» مقابل ما يقارب 7 مليارات دولار.

تستهدف شركة «جروك» تحقيق إيرادات بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، وفقاً لـ«CNBC»، ويأتي ذلك وسط طلب متزايد على رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تسريع معالجة نماذج اللغة الضخمة.

كانت «Groq» قد جمعت 750 مليون دولار بتقييم بلغ حوالي 6.9 مليارات دولار قبل ثلاثة أشهر. وكان من بين المستثمرين في هذه الجولة «بلاك روك» و«نيوبرغر بيرمان»، بالإضافة إلى «سامسونج» و«سيسكو» و«ألتيميتر»، إضافة إلى «كابيتال 1789» التي يعد دونالد ترامب الابن شريكاً فيها.