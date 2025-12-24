«صندوق أوبك» يساهم في تنمية الدول الأفريقية بملياري دولار



وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، على برنامج تمويل مشترك بقيمة نحو 2 مليار دولار مع صندوق التنمية الأفريقي، لتوفير التمويل الميسر لأكثر بلدان القارة الأفريقية هشاشة، خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030.

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية «فيينا»، التزام الصندوق طويل الأمد تجاه أفريقيا، والمساهمة في توفير التمويل بشروط ميسرة للغاية لأقل البلدان الأفريقية نمواً.

وشدد على استمرار الاهتمام بدول قارة أفريقيا، مؤكداً أن أفريقيا لا تزال محوراً أساسياً في مهمة صندوق أوبك التنموية، مجدداً التزام الصندوق الراسخ بتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل في الدول الأكثر احتياجاً إلى التمويل بجميع أنحاء القارة الأفريقية.

وثمن صندوق أوبك تنسيق وتوحيد الجهود مع صندوق التنمية الأفريقي، للاستثمار في مجالات تنموية مهمة تشمل توفير الطاقة، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ورأس المال البشري، معتبراً أنها أسس بالغة الأهمية لتحقيق النمو المستدام والاستقرار في جميع أنحاء القارة.

يذكر أن قارة أفريقيا تستحوذ على الحصة الإقليمية الأكبر من محفظة صندوق أوبك، الذي وافق، منذ تأسيسه عام 1976، على تمويل الدول الأفريقية بأكثر من 14.6 مليار دولار، ويعتزم الصندوق في إطار إستراتيجيته لعام 2030، توسيع نطاق عملياته والتركيز بشكل أساسي على أفريقيا.