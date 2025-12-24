رئيس سامسونج يحافظ على صدارة أثرياء الأسهم في كوريا

حافظ لي جاي-يونج، رئيس مجلس إدارة شركة «سامسونج إلكترونيكس»، على صدارة قائمة أصحاب الثروات المرتبطة بسوق الأسهم في كوريا الجنوبية، مدعوماً بزيادة حادة في قيمة حصصه الملكية خلال العام الماضي، ويأتي هذا الارتفاع الاستثنائي في ثروته الشخصية بالتزامن مع موجة صعود قوية شهدها سوق الأسهم المحلي.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن مؤسسة «سي إي أو سكور» المتخصصة في تتبع أداء الشركات، تضاعفت قيمة محفظة أسهم «لي» لتصل إلى 23.4 تريليون وون مقارنة بـ 12.3 تريليون وون في الفترة السابقة، مدفوعة بالمكاسب القوية لشركات «سامسونج»، وارتفعت قيمة حصته وحدها لتصل إلى 10.4 تريليونات وون.

وكشفت البيانات أن القيمة الإجمالية للأسهم التي يمتلكها أكبر 100 مساهم في الشركات المدرجة بلغت نحو 177.2 تريليون وون (119.6 مليار دولار) حتى يوم الجمعة الماضي، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية العام السابق، ما يعكس تحسناً كبيراً في أداء الأصول الرأسمالية لكبار المستثمرين.

ومن المتوقع أن تشهد ثروة لي جاي-يونج مزيداً من النمو الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يرث حصة تبلغ 1.06% في شركة «سامسونج سي آند تي» من والدته هونج را-هي.