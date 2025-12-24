صفقات العملات المشفرة تقفز 4 أضعاف في 2025

شهدت سوق العملات الرقمية في 2025 إبرام صفقات قياسية بلغت قيمتها 8.6 مليارات دولار، مع تهيئة الحكومة الأمريكية للأصول الرقمية أجواءً مواتية لموجة من عمليات الدمج والاستحواذ التي يتوقع استمرارها خلال العام المقبل.

وقد جاء تدفق رؤوس الأموال على المستوى العالمي مدفوعاً بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جعلت هذا العام من العملات الرقمية أولوية وطنية، ودعمت الصناعة من خلال تعيين منظمين صديقين للقطاع، وإسقاط دعاوى قضائية بارزة ضد شركات الأصول الرقمية، وإطلاق احتياطي وطني للعملات الرقمية، إلى جانب إجراءات أخرى.

وقال تشارلز كيريجان، شريك في مكتب المحاماة CMS: «لقد كان هذا العام الأكثر نشاطاً لنا في صفقات العملات الرقمية بفارق كبير»، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

ومن المتوقع، وفقاً له ولغيره، أن تستمر صفقات الاستحواذ في العام المقبل مع دخول قواعد تنظيمية جديدة للعملات الرقمية حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، ما يشجع المزيد من المؤسسات المالية التقليدية على الانخراط في القطاع ويسمح لشركات العملات الرقمية بتعزيز مراكزها.

وتأتي هذه الصفقات القياسية على الرغم من نهاية العام المخيبة للآمال لأصول العملات الرقمية، حيث انخفضت قيمة بتكوين من أعلى مستوى قياسي لها عند نحو 126 ألف دولار للعملة في أوائل أكتوبر إلى التداول حالياً عند نحو 90 ألف دولار.

يقول إريك ريسلي، مؤسس شركة «أركيتكت بارتنرز» الاستشارية المتخصصة في العملات الرقمية: «نحن بصدد إجراء العديد من المعاملات، ولم يؤثر انخفاض السعر من 120 ألف دولار إلى 90 ألف دولار على سير هذه المعاملات».

خلال هذا العام، تم إبرام 267 صفقة في قطاع العملات الرقمية، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2024، وفق بيانات PitchBook حتى 23 ديسمبر. وبلغت قيمة هذه الصفقات 8.6 مليارات دولار، أي ما يقارب أربعة أضعاف قيمة الصفقات في العام الماضي، والتي بلغت 2.17 مليار دولار.

أكبر صفقة استحواذ في 2025

وسجلت بورصة العملات الرقمية الأمريكية (كوين بيس) أكبر صفقة استحواذ في 2025، بشرائها منصة المشتقات «ديريبت» مقابل 2.9 مليار دولار، وهي أكبر عملية استحواذ في تاريخ القطاع. وتشمل الصفقات الكبرى الأخرى شراء بورصة «كراكن» لمنصة تداول العقود الآجلة الأمريكية «نينجا تريدر» مقابل 1.5 مليار دولار، واستحواذ مجموعة المدفوعات «ريبل» على الوسيط الرئيسي للعملات الرقمية «هيدن رود» مقابل 1.25 مليار دولار.

وأطلقت شركات عدة للعملات الرقمية، بما في ذلك بورصة Gemini المملوكة للتوأم وينكليفوس، وشركة Circle المصدرة للعملات المستقرة، ومنصة Bullish المدعومة من بيتر ثيل، عمليات طرح أولي للاكتتابات العامة هذا العام، مستفيدة من الطلب الكبير من المستثمرين على أسهم العملات الرقمية.

وبحسب بيانات PitchBook، جمعت 14.6 مليار دولار من 11 طرحاً أولياً عالمياً في قطاع العملات الرقمية، مقارنة بـ310 ملايين دولار جمعت من أربعة اكتتابات في 2024.

وقال دييغو بالون أوسيو، شريك في Clifford Chance: إن مجموعات مالية تقليدية وشركات عملات رقمية كانت نشطة هذا العام في الاستحواذ على صفقات.

وأضاف أن شراء الشركات من أجل تراخيصها -والتي تثبت الامتثال للقوانين الوطنية أو الإقليمية، مثل تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي لعام 2023- كان دافعاً رئيسياً من المتوقع أن يستمر في 2026.

وقال: «المؤسسات المالية التقليدية تدرك أن هذه الفئة من الأصول موجودة لتبقى، وأنه يجب عليها دمج أعمالها في هذا القطاع... لذلك كل ما عليهم فعله هو الاستحواذ».

وبشكل خاص، برزت العملات المستقرة في التيار الرئيسي خلال 2025، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على شركات العملات المستقرة خلال العام المقبل، مع بدء تطبيق القواعد الأمريكية الرائدة المنظمة للقطاع، إلى جانب القواعد الجديدة في المملكة المتحدة.

وأشار مينز من CMS إلى أن هناك «موجات استثمارية هائلة» في 2025، وأن الشركات «ستضطر العام المقبل لإنفاق مبالغ كبيرة للبقاء ملتزمة بأنظمة الترخيص الجديدة»، بما في ذلك من خلال عمليات الاستحواذ.