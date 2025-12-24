أسعار النحاس تتجه لتحقيق أكبر مكاسب منذ عام 2009

واصلت أسعار النحاس موجة صعود قوية في ديسمبر لتبلغ مستويات غير مسبوقة فوق 12 ألف دولار للطن، وسط مخاوف من تشدد السوق العالمية في عام 2026.

أقبل المستثمرون بكثافة على شراء النحاس تحسباً لتدفق كميات كبيرة من المعدن إلى الولايات المتحدة بهدف استباق فرض رسوم جمركية محتملة على الواردات، ما سيضع المشترين في بقية أنحاء العالم تحت ضغط شديد. وتتجه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتحقيق مكاسب سنوية بنحو 38%، وهي الأكبر منذ عام 2009.

يوم الأربعاء، ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 0.8% لتبلغ 12156.50 دولار للطن، أي أقل بثلاثة دولارات فقط من أعلى مستوى على الإطلاق سُجّل يوم الإثنين، قبل أن تتداول عند 12109.50 دولار خلال التداولات.

تتجه المعادن الأساسية الستة المتداولة في بورصة لندن للمعادن إلى تسجيل مكاسب سنوية، في عام شهد مجموعة من الضغوط المرتبطة بجانب العرض. واستمرت موجات الصعود حتى مع ظهور مؤشرات على تراجع الطلب الصناعي.

وارتفع الألمنيوم بنحو 16% في عام 2025، مع تباطؤ نمو الإنتاج في الصين وارتفاع تكاليف الطاقة في بقية أنحاء العالم، ما قيّد الإمدادات. كما صعد الزنك بنسبة 5% بعد توقفات رئيسية في مناجم أساسية، في حين قفز القصدير بنسبة 48% بعدما شددت إندونيسيا إجراءاتها ضد التعدين غير القانوني.