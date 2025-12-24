أمريكا تنتقد سياسات الصين غير العادلة في صناعة أشباه الموصلات

خلص مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أنه يجب معاقبة الصين لاستخدامها أساليب غير عادلة للهيمنة على صناعة أشباه الموصلات، لكنه سينتظر 18 شهرا قبل فرض رسوم جمركية، وفق ما قالت السلطات الأمريكية الثلاثاء.

وخلص تحقيق أجراه الممثل التجاري الأمريكي إلى أن استخدام الصين أساليب غير عادلة "للهيمنة على قطاع صناعة أشباه الموصلات أمر غير معقول ويثقل كاهل التجارة الأمريكية أو يقيدها، وبالتالي فهو أمر يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية"، وفق ما ذكرت الوكالة في إشعار عام.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن مستوى الرسوم الحالية البالغ صفر سيرتفع "في غضون 18 شهرا في 23 يونيو 2027 إلى نسبة ستعلن قبل 30 يوما على الأقل من ذلك التاريخ".

وأطلق مسؤولو المكتب التحقيق في ديسمبر 2024 في الأسابيع الأخيرة من رئاسة جو بايدن، وقاموا بتمديد المبادرة عندما تولى دونالد ترامب منصبه في يناير.

وأشار التحقيق إلى أن الصين استخدمت "سياسات غير سوقية عدوانية وشاملة بشكل متزايد" للهيمنة على قطاع صناعة أشباه الموصلات تضمنت دعما حكوميا "ضخما ومتواصلا" للجهات الفاعلة الخاصة.