25 % نمو صادرات الغاز الروسي إلى الصين في 2025

من المتوقع أن ترتفع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين بمقدار الربع هذا العام، في الوقت الذي تزيد فيه موسكو من مبيعاتها إلى آسيا عموماً وتوطد علاقاتها بأكبر مستهلك للطاقة في العالم، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز أمس.

إلى ذلك، أظهرت حسابات رويترز أن هذا لن يعوض الانخفاض في الإيرادات الناجم عن ⁠خسارة سوق الغاز الأوروبية.

وأعادت روسيا توجيه معظم نفطها إلى الهند والصين منذ بداية الحرب مع أوكرانيا عام 2022، بعدما قطعت موسكو وأوروبا، التي كانت ذات يوم سوقها الرئيسية لتصدير السلع الأساسية ومصدر إيراداتها، العلاقات بينهما.

وقال المصدر، ⁠الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم تتوقع أن تصل صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا إلى ما بين 38.6 و38.7 مليار متر مكعب هذا العام، ارتفاعاً من 31 مليار متر مكعب عام 2024، متجاوزة الطاقة السنوية المقررة لخط ⁠الأنابيب البالغة 38 مليار متر مكعب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي ميلر، في أكتوبر الماضي، إن الإمدادات عبر خط أنابيب قوة سيبيريا 1 ستتجاوز 38 مليار متر مكعب هذا العام.