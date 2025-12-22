ارتفاع أسعار قهوة «روبوستا» من أدنى مستوى في 4 أشهر

ارتفعت العقود الآجلة لقهوة «روبوستا» خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، في ظل تقرير عن أن المزارعين في فيتنام يحجمون عن البيع بسبب الأسعار المنخفضة.

وصعدت العقود الآجلة لـ«روبوستا» تسليم يناير في بورصة «إنتركونتيننتال» بنسبة 0.9% إلى 3812 دولاراً للطن، بعدما لامست أدنى مستوى منذ منتصف أغسطس عند 3666 دولاراً يوم الجمعة.

وأفاد تجار لوكالة «رويترز» بأن المزارعين في فيتنام رفضوا عروض الأسعار المقدمة من التجار، بل وصل الأمر ببعضهم إلى إعادة شراء بعض الكميات بهدف الاحتفاظ بها، تحسباً لارتفاع الأسعار. وزادت العقود الآجلة لقهوة «أرابيكا» تسليم مارس 2026 بنسبة 0.2% إلى 3.41 دولارات للرطل، بعدما سجلت أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 3.4055 دولارات في الجلسة السابقة.