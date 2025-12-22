«غولدمان ساكس» يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.8% في 2026

توقع بنك غولدمان ساكس أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2026، متجاوزاً متوسط توقعات الأسواق البالغ 2.5%، مع تسجيل معظم الاقتصادات الكبرى معدلات نمو عند أو أعلى من التقديرات.

ورغم ذلك، لا تزال أسواق العمل تعاني حالياً من ضعف ملحوظ، حسب ما ذكر البنك، حيث تراجع نمو الوظائف في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أقل بكثير من تلك المسجلة في عام 2019 قبل الجائحة.

وأوضح البنك أن هذا الضعف يعود جزئياً إلى التراجع الحاد في الهجرة، وما نتج عنه من تباطؤ في نمو القوى العاملة، خاصة في الولايات المتحدة.

أما تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف والإنتاجية، فلا يزال محصوراً حتى الآن إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، مع توقع أن تظهر المكاسب الإنتاجية الكبرى بعد عدة سنوات، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس.