تغريم آبل بـ115 مليون دولار لإساءة استخدام مركزها المهيمن

أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية، تغريم شركة آبل بأكثر من 115.69 مليون دولار (98.6 مليون يورو) بتهمة «إساءة استخدام وضعها المهيمن في السوق»، فيما أكدت الشركة الأمريكية أنها تعتزم استئناف القرار.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنّ آبل «انتهكت» قانون المنافسة في سوق مبتكري التطبيقات.

وأضافت «تتمتع آبل بموقع هيمنة مطلقة في هذه السوق من خلال متجر تطبيقاتها».

وأشارت إلى أنّ آبل فرضت أيضاً شروطاً تقييدية جداً في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين في سياق المنافسة.

وخلصت الهيئة إلى أنّ هذه الشروط التي فرضتها آبل «من جانب واحد، وتضر بمصالح شركائها التجاريين، غير متناسبة مع هدف حماية الخصوصية».

من جانب آخر، عبّرت أبل في بيان، عن «معارضتها الشديدة لقرار هيئة المنافسة الإيطالية»، وأعلنت عزمها استئناف القرار.

وتؤكد الشركة أن قواعد حماية الخصوصية «تُطبق بالتساوي على مختلف المطورين، بما في ذلك آبل، وقد اعتمدها زبائننا، ونالت استحسان المدافعين عن الخصوصية وهيئات حماية البيانات في كل أنحاء العالم».