أسعار النحاس تسجل مستوى قياسياً جديداً قرب 12 ألف دولار

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الاثنين، متجهة إلى تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2009، بارتفاع يتجاوز 35% منذ مطلع العام الجاري.

وصعدت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 0.55% إلى 11.945 دولاراً للطن خلال التداولات، وذلك بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11.966 دولاراً.

كما زادت أسعار عقود النحاس الأكثر نشاطاً في بورصة شنغهاي بنسبة 1.36% إلى 93.980 يواناً (13348.4 دولاراً) للطن.

ويتوقع مصرف «سيتي جروب» أن تصل أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13 ألف دولار للطن بحلول الربع الثاني من العام المقبل، في ظل تزايد الطلب على المعدن الأحمر.