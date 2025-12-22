المؤشرات العالمية حسب معدل النمو في ربع قرن

يعني معدل النمو السنوي المركب البالغ 10.1 % لمؤشر 50 Nifty على سبيل المثال أنه لو تم الاستثمار في مؤشر Nifty 50 من 2000 إلى 2025 ، لكان الاستثمار قد نما بمعدل سنوي متوسط مركب قدره 10.1 % سنوياً.

ويفترض معدل النمو السنوي المركب أن النمو يحدث بمعدل ثابت خلال تلك الفترة. ولأن سوق الأسهم متقلب، فمن المرجح أن مؤشر Nifty 50 قد شهد سنوات ارتفع فيها بنسبة 30 %، وسنين انخفض فيها بنسبة 15 %، وسنين شهدت نمواً معتدلاً. بالتالي نسبة 10.1 % تمثل معدل النمو السنوي المركب لأداء المؤشر العام ككل، خلال فترة محددة، ولا تمثل الأداء الفردي، أو السنوي، أو أداء كل سهم على حدة.