500 مليون دولار قفزة بثروة ترامب في يوم

ارتفع صافي ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأكثر من 500 مليون دولار، في يوم واحد إثر صعود سهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب» بأكثر من 40% عقب إعلانها صفقة اندماج ضخمة مع «تي إيه إي تكنولوجيز» المتخصصة في الطاقة النووية.

ووفقاً لتقديرات «فوربس»، رفعت هذه القفزة السعرية ثروة ترامب الإجمالية بنسبة 8% إلى نحو 6.8 مليارات دولار، بفضل ملكيته لغالبية أسهم مالكة منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال».

يأتي هذا بعدما انخفض السهم المتداول في بورصة ناسداك (DJT) ​​بأكثر من 40% منذ أكتوبر، وكانت «ترامب ميديا» من بين قائمة الشركات التابعة للرئيس التي تكبدت خسائر فادحة هذا العام.

وسجل ترامب أداء مالياً استثنائياً خلال ولايته الحالية، ليصبح صاحب الرئاسة الأكثر ربحية في التاريخ الأمريكي، حيث تمكن من إضافة مليارات الدولارات إلى صافي ثروته، ويُعزى الارتفاع القياسي إلى استثماراته في العملات المشفرة.