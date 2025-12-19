«التكنولوجيا» تصعد بالأسهم الأمريكية.. والأوروبية إلى مستويات قياسية

ارتفعت المؤشرات الأمريكية، اليوم الجمعة، بدعم من سهم «أوراكل» عقب انضمام الشركة إلى مشروع مشترك لإدارة عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.64% أو 231 نقطة إلى 48183 نقطة وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بنسبة 0.90% إلى 6807 نقاط، وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 1.16% إلى 23135 نقطة. وصعد سهم «أوراكل» بنسبة 5.9% إلى 190.82 دولاراً، بعدما أعلنت «تيك توك» توقيعها اتفاقية مدعومة من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لبيع أصولها في الولايات المتحدة لمجموعة من المستثمرين المحليين من بينهم «أوراكل».

كما زاد سهم «إنفيديا» 2.3% إلى 178.3 دولاراً، بعدما ذكرت وكالة «رويترز» أن وزارة التجارة الأمريكية أحالت طلبات تصدير رقائق «إتش 200» إلى الصين لوزارات الخارجية والدفاع والطاقة تمهيداً للموافقة عليها.

من جانبه قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن «عوامل فنية» ربما شوهت بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وأدت إلى خفض المؤشر الرئيسي عن مستواه الطبيعي.

وأضاف ويليامز في مقابلة مع «سي إن بي سي»: «كانت هناك بعض العوامل العملية الخاصة التي ترتبط بعدم تمكنهم من جمع البيانات في أكتوبر، وكذلك في النصف الأول من نوفمبر».

وأردف: «نتيجة لذلك، أعتقد أن البيانات كانت مشوهة في بعض الفئات، ما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ربما بمقدار عُشر القيمة أو نحو ذلك».

وتابع: «من الصعب الجزم بذلك، لكننا سنحصل على بيانات ديسمبر، وأعتقد أننا سنحصل على قراءة أدق لحجم هذا التشويه، ومدى تأثيره، وأعتقد أن هذه العوامل الفنية أسهمت في خفض المؤشر قليلاً». وأظهر تقرير -مؤجل- صادر عن مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.7% الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 3.1 %.

وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد عند إغلاق تعاملات الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية، بدعم من قطاع التكنولوجيا، مقتفياً أثر نظيره في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.37% إلى مستوى إغلاق قياسي جديد عند 587.5 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية 1.6%.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.35% إلى 24288 نقطة، واستقر «كاك» الفرنسي عند 8151 نقطة، وارتفع فايننشال تايمز البريطاني 0.61% إلى 9897 نقطة.

وانخفضت أسهم شركتي «أديداس» و«بوما» الألمانيتين للملابس الرياضية بنسبة 1.17% و3.53% على التوالي، بعد أن أعلنت «نايكي» المنافِسة لهما انخفاضاً في هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي، بحسب «رويترز».

وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 14.6 نقطة هذا الشهر، من 14.2 نقطة مسجلة في نوفمبر.