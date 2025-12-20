ارتفاع العملات المشفرة و«إيثيريوم» تزيد 5.75 %

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تقييم الأسواق أحدث بيانات التضخم في أمريكا، التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعدت بتكوين بنسبة 3.55% عند 87.937 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 59.3% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وفي حين قفزت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 5.75% عند 2.951 دولار، زادت الريبل نحو 2.7% عند 1.86 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.96 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 146.34 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في نوفمبر بنسبة 2.7% على أساس سنوي بعد التعديل الموسمي، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع التضخم السنوي إلى 3.1%، بعد أن سجل زيادة بلغت 3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر.