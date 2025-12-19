Al Bayan
أعمال

بيانات التضخم الأمريكية تنعش أسهم «وول ستريت»

وكالات

نيويورك

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، عقب صدور بيانات التضخم، التي تباطأت خلافاً للتوقعات، ما عزز توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.65% أو 309 نقاط إلى 48199 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9% إلى 6781 نقطة، وارتفع «ناسداك» 1.3% إلى 22990 نقطة.

وصعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 15.72% إلى 259.21 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج أعمال تفوق التوقعات.

حيث أسهمت النتائج في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» 1.6% إلى 173.7 دولاراً و«برودكوم» 1.53% إلى 331.25 دولاراً.

وأظهرت بيانات تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر على خلاف التوقعات التي رجحت تسارعه إلى 3.1%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة معدلة موسمياً بنسبة 2.7% خلال الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر، مقارنة بالتوقعات التي رجحت تسارعه إلى 3.1%، وبعد زيادة 3% سجلت خلال الـ12 شهراً المنتهية في سبتمبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بعد التعديل الموسمي خلال الشهرين الممتدين من سبتمبر إلى نوفمبر كما زاد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنفس النسبة ليصل معدله السنوي إلى 2.6%.

ومن سبتمبر إلى نوفمبر ارتفع مؤشر السكن 0.2% وصعد مؤشر الطاقة 1.1% خلال نفس الفترة، وزاد مؤشر الغذاء 0.1%.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية مع تقييم بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة .

العائد على السندات لأجل عامين 3.8 نقاط أساس إلى 3.447%، فيما تراجع العائد على السندات العشرية 3.9 نقاط أساس إلى 4.112%، أما عائد السندات لأجل 30 عاماً فانخفض 3 نقاط أساس إلى 4.798%.