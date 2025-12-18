البنك المركزي الأوروبي يثبت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند 2% للإيداع، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. كما رفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في السنتين المقبلتين.

وقبيل القرار، كان المستثمرون أكثر اهتماماً بأي تعليقات تتعلق بالتوترات المتزايدة داخل مجلس المحافظين، حيث إن بعض الأعضاء، مثل إيزابيل شنابل، يؤيدون علناً وجهة نظر السوق بأن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون رفعاً، فيما يرى آخرون أنه لا يزال هناك مجال لخفضها.

وقال كريستيان كوبف، رئيس إدارة محافظ السندات في شركة «يونيون إنفستمنت» الألمانية لإدارة الأصول، لشبكة CNBC: «لا أتوقع أي تغيير في أسعار الفائدة في منطقة اليورو في الوقت الحالي. وإذا حدث تغيير في عام 2026، فمن المرجح أن نشهد رفعاً في أسعار الفائدة نهاية عام 2026 أو في بداية عام 2027».

ويتوقع البنك حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% هذا العام، بدلاً من التقدير السابق البالغ 1.2%، كما رفع توقعات النمو للعامين المقبلين إلى 1.2% و1.4% على الترتيب.

وعن التضخم، يتوقع البنك وصوله إلى 2.1% هذا العام، ثم يتباطأ إلى 1.9% في 2026، و1.8% في 2027.