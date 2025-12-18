تباطؤ التضخم في أمريكا خلافاً للتوقعات إلى 2.7% خلال نوفمبر

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر خلافاً للتوقعات، وقد ألغي إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر لعدم إمكانية جمع بيانات الأسعار بأثر رجعي.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة معدلة موسمياً بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، مقارنة بالتوقعات التي رجحت تسارعه إلى 3.1%، وبعد زيادة قدرها 3% سُجلت خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر.

وحسب البيانات المنشورة الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% بعد التعديل الموسمي خلال الشهرين الممتدين من سبتمبر إلى نوفمبر، كما زاد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بنفس النسبة، ليصل معدله السنوي إلى 2.6%.

ومن سبتمبر إلى نوفمبر، ارتفع مؤشر السكن بنسبة 0.2%، وصعد مؤشر الطاقة بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة، وزاد مؤشر الغذاء بنسبة 0.1%.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل أن التقرير «لا يتضمن التغيرات الشهرية لشهر نوفمبر، لعدم توفر بيانات أكتوبر»، وقد ألغى المكتب نشر بيانات الشهر نتيجة للإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.