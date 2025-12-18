سهم «ترامب ميديا» يقفز 25% بعد صفقة بـ 6 مليارات دولار

قفز سهم «ترامب ميديا» في وول ستريت بنسبة 25% إلى 12.80 دولاراً، بعد الإعلان عن الاتفاق بين «ترامب ميديا أند تكنولوجي جروب» و«تي إيه إي تكنولوجيز» على الاندماج في صفقة تبادل أسهم تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار.

وعند إتمام الصفقة في منتصف العام المقبل - كما هو متوقع - سيمتلك مساهمو كلتا الشركتين، «ترامب ميديا» والشركة المتخصصة في طاقة الاندماج النووي، حوالي 50% من الكيان المدمج.

وأوضحت الشركتان، الخميس، أن الصفقة تهدف إلى الجمع بين قدرة «ترامب ميديا» على الوصول إلى رأس المال، وتقنية الاندماج النووي التي تمتلكها «تي إيه إي» لتلبية احتياجات الطفرة التكنولوجية.