السويد تثبت سعر الفائدة عند 1.75%

ثبت البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 1.75% في اجتماعه المنعقد، الخميس، مؤكداً توقعاته باستمرار الفائدة عند هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.

وحذر «ريكسبانك» في بيانه من استمرار حالة عدم اليقين نتيجة عوامل خارجية ومحلية، ومن أبرزها التوترات التجارية العالمية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن مخاطر التقييمات المرتفعة لأسهم قطاع التكنولوجيا، وعدم وضوح اتجاهات استهلاك الأسر المحلية في العام المقبل، ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي السويدي قراره القادم بشأن السياسة النقدية في 29 يناير 2026، ونقلت «رويترز» إجماع المحللين على عدم توقع أي تغيير في سعر الفائدة، مع توقع رفعها في أوائل عام 2027.

ويأتي هذا القرار في وقت بدأ فيه الاقتصاد السويدي استعادة زخمه بعد ثلاث سنوات من النمو المتذبذب، ومن المتوقع تباطؤ معدل التضخم بعد عام تجاوز فيه هدف البنك المركزي البالغ 2%، حيث خفت ضغوط الأسعار العالمية، وتعززت قيمة الكرونة.