تحركات محدودة لأسهم أوروبا.. واليابانية تستسلم لجني الأرباح

اتسمت تحركات الأسهم الأوروبية، الخميس، بالمحدودية، إذ تبنى المتعاملون موقفاً حذراً إلى حد كبير قبل صدور سلسلة من قرارات البنوك المركزية في المنطقة،وبيانات تضخم أمريكية رئيسية.

وارتفع المؤشر الأوروبي ستوكس 600 نحو 0.2 في المئة خلال التداولات، وشهدت بورصات رئيسية في المنطقة ارتفاعات بشكل عام، وزاد داكس الألماني 0.1 في المئة، وفي لندن ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 0.1 في المئة، وقادت أسهم شركات الطاقة المكاسب في السوق الأوروبية، إذ ارتفع المؤشر الفرعي 0.5 في المئة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. وحققت شركة بي.بي مكاسب هامشية، بعد أن عينت ميج أونيل، رئيسة شركة وودسايد إنرجي الأسترالية رئيسة تنفيذية جديدة لها، لكن أسهم الرعاية الصحية هبطت 0.6 في المئة، إذ خسر سهم شركة نوفو نورديسك 1.4 في المئة، وانخفض سهم أسترازينيكا 0.5 في المئة.

اليابان

اختتم المؤشر نيكاي تعاملات، الخميس، عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، متأثراً بضغوط من عمليات جني أرباح من أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن النسبي الكبير على المؤشر في وقت يقيم فيه المتعاملون آفاق نمو الذكاء الاصطناعي، وشركات مراكز البيانات.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.03 في المئة إلى 49001.5 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 25 نوفمبر، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.37 في المئة إلى 3356.89 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو سيكيورتيز: «برزت من جديد مخاوف في السوق بشأن ربحية الشركات ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. واليابان ليست بعيدة عن تأثير ذلك، لأن هناك الكثير من مراكز البيانات، التي يتم إنشاؤها في البلاد».

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 3.76 في المئة، بعد أن نزل سهم أوراكل 5.4 في المئة في أعقاب صدور تقرير قال، إن بلو أول كابيتال، أكبر شريك للشركة السحابية في مراكز البيانات، لن يدعم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لمنشأة جديدة.

وخسر سهم شركة أدفانتست المرتبطة بالرقائق الإلكترونية 3.32 في المئة، وانخفض سهم فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف البصرية 3.42 في المئة.

وتراجعت الأسهم المالية قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، غداً الجمعة، والذي من المتوقع أن يشهد رفع الفائدة.

وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية واحداً في المئة، وخسر سهم مجموعة ميزوهو المالية 0.92 في المئة. وعلى خلاف هذا الاتجاه قفز سهم شركة شيفت لاختبار البرمجيات 5.09 في المئة، ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي بالنسبة المئوية، وارتفع سهم شركة كيسي إلكتريك المشغلة للسكك الحديدية 4.57 في المئة.