فنزويلا تؤكد مواصلة تصدير النفط رغم "الحصار" الأمريكي

رفعت فنزويلا أمس الأربعاء نبرة التحدي بوجه الولايات المتحدة، مؤكدة أن صادراتها من النفط الخام لم تتأثر بإعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حصار على "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المُبحرة منها وإليها.

في هذا الوقت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتجنّب المزيد من التصعيد، فيما أعربت الصين عن تضامنها مع فنزويلا ورفض "سياسة الاستقواء".

وشكّل إعلان ترامب الثلاثاء تصعيدا جديدا في حملته المستمرة منذ أشهر من الضغط العسكري والاقتصادي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكدت فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، أن عمليات تصدير النفط تسير كالمعتاد.

وأعلنت شركة النفط الوطنية "بيتروليوس دي فنزويلا" أن "عمليات تصدير النفط الخام ومشتقاته تجري بصورة طبيعية. ناقلات النفط تواصل الإبحار بأمان تام".

وكان ترامب أعلن الثلاثاء "فرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها".

وحذّر قائلا إن "فنزويلا محاطة بالكامل بأكبر أسطول جُمع على الإطلاق في تاريخ أمريكا الجنوبية"، في إشارة إلى الوجود العسكري الأمريكي الكثيف في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات في العالم.

والأربعاء، أكد ترامب مجددا أن القوات الأمريكية "لن تسمح لأي شخص بالمرور إذا لم يكن مسموحا له بالمرور" واتهم فنزويلا بأنها "أخذت كل نفطنا".

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الأربعاء في لندن على خلفية أنباء الحصار الذي يأتي بعد أسبوع من مصادرة القوات الأميركية ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قرب ساحل فنزويلا.

ويعتمد اقتصاد فنزويلا المنهك على صادرات النفط بشكل كبير.

لكن الجيش الذي يدعم الزعيم اليساري مادورو رفع أيضا من نبرته.

وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، خلال فعالية حضرها كبار القادة الذين تعهدوا بالولاء للرئيس، "نقول للحكومة الأمريكية ورئيسها إننا لا نخاف تهديداتهم الفظة والمتغطرسة".

وأضاف الوزير أن "لا مساومة على كرامة هذا الوطن ولا رضوخ لأي كان".